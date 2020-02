Bancada do PT repudia proposta de Bolsonaro que abre as terras indígenas à exploração predatória

“O projeto de lei simplesmente extingue o direito à autodeterminação dos povos indígenas sobre seus territórios, aos recursos naturais existentes e os benefícios derivados do seu uso econômico”, denuncia o líder do PT, Enio Verri edit

O deputado Enio Verri (PR), líder do PT na Câmara, repudia com veemência a proposta do governo Jair Bolsonaro (PL 191/2020) que autoriza exploração econômica em terras indígenas.

A Bancada do PT é contrária ao projeto e às intenções do governo que, “atendendo aos interesses econômicos de grandes empresários e mineradores, tenta autorizar uma verdadeira espoliação dos territórios indígenas e a extinção de seus direitos mais fundamentais”, afirma Verri.

A Bancada do PT também apresentou denúncia junto à Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma vez que o governo brasileiro não adotou as medidas acauteladoras e preventivas de promoção do diálogo com os povos indígenas, exigidas pela Convenção 169 da OIT, para validar quaisquer intervenções e permissões de exploração de atividades econômicas nessas terras.

“O projeto de lei simplesmente extingue o direito à autodeterminação dos povos indígenas sobre seus territórios, aos recursos naturais existentes e os benefícios derivados do seu uso econômico”, denuncia o líder.