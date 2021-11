Bancada do PT vai à embaixada da Palestina homenagear Yasser Arafat, morto há 17 anos

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT) divulgou em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 11, que a bancada do PT esteve na embaixada da Palestina do Brasil para homenagear o ex-líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) Yasser Arafat, falecido há 17 anos.

Segundo Pimenta, os integrantes da embaixada plantaram uma oliveira em memória do dirigente palestino, que foi presidente da Autoridade Nacional Palestina entre 1994 e 2004, ano em que morreu.

“Yasser Arafat é uma das maiores figuras políticas do século XX . Líder emblemático da heróica história de Resistência do Povo Palestino. Nada mais justo do que plantar uma oliveira, ao imortal Yasser Arafat, referência mundial e emblemática na luta anticolonial”, destacou no Twitter.

“Acompanharam a visita o presidente da FEPAL – Federação Árabe Palestina do Brasil e Misiara Oliveira da Comissão executiva nacional do Partido dos Trabalhadores”, informou o deputado.

Arafat foi fundamental na articulação para um processo de paz entre Israel e Palestina. Ele foi o signatário dos Acordos de Paz de Oslo, em 1993, que previam o fim dos conflitos e a abertura de negociações sobre os territórios ocupados por Israel, como a Faixa de Gaza. Pelo lado israelense, assinou o acordo, Itzhak Rabin. A mediação do acordo foi feita pelos Estados Unidos, presididos na época por Bill Clinton.

