Banco do Brasil afirma que não há previsão de novo concurso

247 - O Banco do Brasil afirmou que não há previsão de divulgação de edital para um novo concurso público. A informação foi divulgada oficialmente pela própria instituição, que também manifestou preocupação com a circulação de conteúdos inverídicos sobre o tema.

Em nota, o banco reiterou que não existe, neste momento, qualquer planejamento para anunciar um novo certame. A instituição destacou ainda que lamenta a disseminação de “notícias falsas” e a desinformação que vêm sendo compartilhadas em alguns sites e perfis de redes sociais a respeito da suposta abertura de concurso.

O BB ressaltou que adota como prática comunicar formalmente toda e qualquer novidade relevante relacionada ao tema. Segundo o banco, qualquer informação oficial sobre concursos ou processos seletivos é divulgada exclusivamente por seus canais institucionais.

Por fim, a instituição orientou clientes e a sociedade em geral a buscarem informações apenas nos canais oficiais do banco, como forma de evitar equívocos e não serem induzidos por conteúdos não confirmados.