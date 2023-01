Banco do Brasil impõe sigilo sobre gastos de funcionários que viajaram para a Copa do Mundo no Catar

Apoie o 247

247 - O Banco do Brasil negou acesso aos dados sobre os gastos com funcionários que viajaram ao Catar sob a alegação de que acompanhariam clientes vencedores de uma promoção realizada pelo cartão Visa. A promoção previa o sorteio de 16 pares de ingresso com direito a acompanhante para dois jogos da Copa, incluindo um do Brasil

“O banco alega que as informações são sigilosas, uma vez que a iniciativa foi patrocinada por empresa privada e sua publicidade pode afetar a concorrência no mercado. O BB também não divulgou a identidade dos funcionários, tampouco seus cargos”, diz a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

