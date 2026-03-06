Banco do Brasil inaugura Ponto BB e amplia presença em Belém

247 - O Banco do Brasil inaugurou, na quinta-feira (5), um novo espaço de relacionamento com clientes na cidade de Belém, capital do Pará. Batizado de Ponto BB, o ambiente foi criado com a proposta de transformar a experiência bancária ao integrar tecnologia, sustentabilidade e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do ecossistema social e de negócios da região.

A inauguração contou com a presença de integrantes do Conselho Diretor da instituição, autoridades locais e convidados. Entre os participantes do evento estavam membros do Squad de Skate do banco, incluindo o skatista Bob Burnquist, reconhecido como o maior medalhista da história do X Games.

Instalado no bairro Umarizal, próximo à Estação das Docas, o novo Ponto BB reúne em um único ambiente os modelos de relacionamento voltados para clientes de alta renda, varejo e empresas. A proposta é permitir uma visão mais abrangente do perfil dos clientes, considerando simultaneamente aspectos da vida pessoal, investimentos e atividades empresariais, o que, segundo o banco, favorece a identificação de demandas e a oferta de soluções mais adequadas.

De acordo com Larissa Novais, diretora de Clientes Varejo do Banco do Brasil, o projeto reflete uma mudança na forma como a instituição se relaciona com a sociedade e com os territórios onde atua.

“O Ponto BB nasce da convicção de que o relacionamento bancário precisa evoluir em sintonia com a sociedade e com os territórios onde o Banco do Brasil atua. Mais do que um espaço físico, é uma plataforma de experiências que aproxima o Banco das pessoas, dos negócios e das agendas que apontam para o futuro do país”, afirma.

Ela acrescenta que a escolha de Belém reforça a importância estratégica da região amazônica para o desenvolvimento nacional.

“Ao escolher Belém, o Banco do Brasil reafirma seu compromisso histórico com regiões estratégicas para o desenvolvimento econômico, social e ambiental. A presença na cidade reconhece a relevância da Amazônia, valoriza sua cultura e destaca sua capacidade de contribuir para soluções de desafios locais e globais.”

Segundo a executiva, o espaço integra soluções digitais, inovação, tecnologia, cultura, educação financeira e iniciativas de sustentabilidade. A estratégia está estruturada em três pilares — clientes, negócios e marca — com o objetivo de fortalecer parcerias e ampliar experiências para diferentes públicos.

Para Bárbara Freitas, gerente-geral da Unidade de Atendimento, Canais Físicos e Digitais do banco, o Ponto BB representa a versão mais completa da experiência presencial oferecida atualmente pela instituição.

“O Ponto BB é hoje o que o Banco proporciona de mais completo ao cliente, no que se refere aos pontos físicos, se tornando referência de excelência, sem substituir as agências tradicionais. O Ponto BB faz parte de uma estratégia de canais inteligentes, em que cada modelo tem um papel claro: agências completas, pontos figitais, atendimento remoto e soluções móveis”, declara.

Além do reforço no relacionamento com clientes, o banco aponta que o modelo também pode gerar ganhos de eficiência. A integração de marcas locais ao espaço cria um ecossistema que conecta propósito, sustentabilidade e conveniência, permitindo, segundo a instituição, reduções de até 25% nos custos de manutenção e operação.

Hub de bioeconomia fortalece atuação na Amazônia

A escolha de Belém para receber o novo espaço também está associada ao papel estratégico da cidade na atuação do banco na região amazônica. Em 2024, o Banco do Brasil inaugurou na capital paraense o primeiro Hub Financeiro de Sociobioeconomia, voltado ao estímulo de atividades econômicas que conciliem geração de renda, impacto social e preservação ambiental.

A iniciativa reúne parcerias institucionais, apoio técnico e ações para ampliar o acesso ao crédito por comunidades locais. A estrutura contribuiu para expandir a carteira de financiamento do banco voltada à bioeconomia.

Casa Estilo marca novo posicionamento para alta renda

O Ponto BB Belém também abriga a primeira Casa Estilo, ambiente que apresenta o reposicionamento do banco para clientes de alta renda. O espaço combina um novo modelo de relacionamento com uma identidade visual atualizada.

Segundo o banco, o local oferece assessoria especializada, atendimento personalizado e experiências voltadas ao público desse segmento. A proposta busca reforçar a proximidade com os clientes e apresentar uma nova fase da marca BB Estilo.

Apoio a micro e pequenas empresas

Outro eixo do projeto é o fortalecimento do atendimento a empreendedores. O espaço BB Empresas conta com estrutura dedicada às micro e pequenas empresas, integrando serviços financeiros, tecnologia e orientação personalizada.

O ambiente foi concebido para ir além do atendimento tradicional, promovendo encontros de orientação, troca de experiências entre empresários e acesso a conteúdos práticos que apoiem a gestão e o crescimento dos negócios.

Parcerias com marcas da Amazônia

Como parte do conceito de integração com o ecossistema local, o Ponto BB reúne também marcas e iniciativas da região. Entre elas estão a Seringô, que produz calçados sustentáveis com caroço de açaí e borracha nativa; a Gaudens Chocolateria, especializada em chocolates finos com ingredientes amazônicos; e a Maioca, que transforma produtos tradicionais da culinária regional em alimentos naturais.

O espaço também abriga obras de artistas da região, como Amir, Callandrinno, Fábio Graff, Lenu, Letras que Flutuam, Mama Quilla e Santo, reforçando a presença da produção cultural amazônica no ambiente.

Experiências tecnológicas e culturais

Durante a inauguração, o público pôde conhecer diferentes experiências interativas. Entre elas estão a Vitrine BB, que apresenta produtos de parceiros e empreendedores atendidos pelo banco, e demonstrações de realidade aumentada com ferramentas de educação financeira.

O espaço também conta com a Arena do Ponto BB, ambiente multifuncional com capacidade para 68 pessoas destinado à realização de palestras, oficinas e atividades educativas.

Outro recurso disponível é a cabine figital, equipada para videoatendimento remoto com equipes da Central de Relacionamento do banco, funcionando das 9h às 18h. Clientes de alta renda também podem agendar atendimento pelo aplicativo da instituição, integrando os canais digital e presencial.

Além disso, o local recebe uma galeria cultural vinculada ao Centro Cultural Banco do Brasil. A primeira exposição apresentada no espaço é “Vetores e Vertentes: fotógrafas do Pará”, que reúne obras de onze artistas e destaca a produção contemporânea de mulheres fotógrafas da região amazônica.