“Bandido tem direito a ser julgado e receber a pena proporcional a seu crime", diz José Sarney

247 - O ex-presidente José Sarney criticou práticas de execução sumária e a defesa de pena de morte, ressaltando a importância das garantias do Estado de Direito. As declarações foram destacadas em postagem do Blog do Noblat..

Sarney afirmou: "Bandido tem direito a ser julgado e receber a pena proporcional a seu crime. Quem julgou esses bandidos cumpriu ali mesmo a pena de morte vedada na Constituição".

Segundo o ex-presidente, tal conduta "são rasgadas todas as garantias que lhes assegura o Estado de Direito".