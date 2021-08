Bannon diz que eleição brasileira é a mais importante do mundo em razão do fator Lula

247 - Steve Bannon, ideólogo da extrema-direita mundial e estrategista de Donald Trump, vem utilizando seu peso político para apoiar a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, o filho 03 de Jair, chegou a se encontrar com Bannon na última terça-feira, em simpósio organizado por Mike Lindell, empresário trumpista e um dos principais responsáveis pela divulgação de teorias conspiratórias sobre a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, em 2020.

Eduardo foi convidado a subir ao palco e foi apresentado por Bannon como “o terceiro filho do Trump dos trópicos”. O deputado espalhou mentiras sobre as urnas eletrônicas e apresentou vídeos das motociatas do chefe de governo.

Em discurso inicial, Bannon atacou o ex-presidente Lula e afirmou que a eleição presidencial de 2022 no Brasil é “a mais importante de todos os tempos na América do Sul”.

“Mais ou menos 30 dias antes das grandes eleições intermediárias, Jair Bolsonaro irá enfrentar o esquerdista mais perigoso do mundo, Lula. Um criminoso e comunista apoiado por toda a mídia aqui nos EUA, toda a mídia de esquerda. Essa eleição é a segunda mais importante no mundo e a mais importante de todos os tempos na América do Sul. Bolsonaro vai ganhar, a não ser que seja roubada pelas, adivinhem só, as máquinas”, disse Bannon, conforme o Majority Report.

