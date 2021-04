Barco com aglomeração de 800 pessoas é impedido de sair de porto em Manaus

O passeio com a embaracação lotada tinha como rota visitar comunidades ribeirinhas próximas à Manaus e como destino final a Praia do Tupé edit

Um barco de passeio com aproximadamente 800 pessoas foi impedido neste domingo (18) de começar a viagem após apresentar superlotação, no Porto da Balsa Amarela, na zona sul de Manaus.

Fiscais da Arsepam (Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazon), da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas) e da Central Integrada de Fiscalização (CIF) estiveram no local para realizar a vistoria na embarcação, após uma denúncia protocolada no site da SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Ao todo dentro do barco Anna Karoline II estavam 450 pessoas e mais ou menos outras 350 esperando a vez para entrar para uma festa que seria realizada na embarcação.

"Visivelmente a embarcação está lotada, além de haver passageiros do lado de fora querendo entrar no barco. Eles não estão seguindo o decreto que deveria ter apenas 50% dos passageiros", disse o presidente da Arsepam, João Rufino.

