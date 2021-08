Barroso elogia corte de verbas a páginas bolsonaristas que divulgaram fake news

247 - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, elogiou nesta quinta-feira (19) a decisão do corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Luís Felipe Salomão, de suspender o repasse de verba a páginas bolsonaristas investigadas por disseminar fake news.

Barroso defendeu também que é necessário aprovar uma legislação sobre a propagação de notícias fraudulentas na internet.

O presidente do TSE é um dos principais alvos dos ataques de Jair Bolsonaro ao Poder Judiciário, acusando-o de querer fraudar as eleições de 2022 para impedir sua reeleição.

O ministro e todo o TSE, no entanto, reagiram aos ataques do chefe do Executivo e abriram, recentemente, um inquérito para apurar os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas, que ele acusa, sem provas, de serem passíveis de fraudes, informa reportagem da Folha de S.Paulo.



