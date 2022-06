Barroso entra com queixa-crime no STF contra Magno Malta depois de ser acusado de agredir mulher

Apoie o 247

247 - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), ingressou na Corte com uma queixa-crime contra o bolsonarista e ex-senador Magno Malta, que acusou Barroso, sem apresentar provas, de agressão contra mulher e disse que o ministro respondia a duas ações no Superior Tribunal de Justiça (STJ) com base na Lei Maria da Penha.

Acusações sem provas foram feitas por Magno Malta no sábado (11), durante discurso no CPAC Brasil, evento conservador, em Campinas. A queixa-crime será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Conforme a defesa de Barroso, o bolsonarista cometeu crime de calúnia contra o ministro do Supremo, em ataque que se insere no contexto das investigações conduzidas no inquérito das fake news. “É absolutamente infundada a alegação de que o Querelante teria agredido fisicamente mulher com a qual mantém ou manteve qualquer relação pessoal. Como evidente, o Querelante nunca agrediu ninguém — muito menos uma mulher com quem tivesse convivência familiar — física ou verbalmente”, sustenta a petição.

