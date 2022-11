Barroso sobre ataque contra Gilberto Gil: 'falta de educação e selvageria'

"Precisamos resgatar a civilidade, com respeito e tolerância. “A paz”, Gil", defendeu o ministro do STF, Luís Roberto Barroso edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso, que foi alvo de ataque bolsonaristas recentemente usou as redes sociais para se solidarizar com o compositor e cantor Gilberto Gil, que foi atacado no Catar.

"Gilberto Gil é um patrimônio nacional, protagonista da cultura brasileira, autor de pérolas da música popular. Lamentável a falta de educação e a selvageria com que foi abordado. Precisamos resgatar a civilidade, com respeito e tolerância. “A paz”, Gil", escreveu o ministro.

Barroso e outros ministros foram hostilizados por manifestantes bolsonaristas no dia 13 de novembro, em Nova Iorque (EUA), onde participaram do evento Lide Brazil Conference.

Gilberto Gil é um patrimônio nacional, protagonista da cultura brasileira, autor de pérolas da música popular. Lamentável a falta de educação e a selvageria com que foi abordado. Precisamos resgatar a civilidade, com respeito e tolerância. “A paz”, Gil. https://t.co/viRwNAumSF — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) November 27, 2022









O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.