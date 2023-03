Brasil tem o dever de recuperar suas empresas de engenharia, que já estiveram entre as maiores e mais respeitadas do mundo edit

247 - A BBC, emissora do governo do Reino Unido e que frequentemente ataca países e personalidades de esquerda, fala ainda como se a operação de destruição nacional Lava Jato não tivesse sido absolutamente descredibilizada.

Publicou na quarta-feira (22) uma longa maéria em seu serviço brasileiro para sugerir que há algo de errado no fato de que executivos da Novonor e da Odebrecht S.A acompanharão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na viagem à China, que acontece no domingo (26).

Vale lembrar também que a BBC é ponta de lança no esforço midiático do Ocidente contra a ascensão da China, vista oficialmente pelo governo conservador do Reino Unido como uma "ameaça de longo-prazo". Negócios internacionais do gigante asiático são frequentemente alvo de acusações na emissora.

Citando delações premiadas, a BBC fala em "proximidade" do presidente Lula com as novas empresas que antigamente deram origem a uma de suas condenações -- o líder foi absolvido integralmente por conta da parcialidade da Lava Jato.

Também diz que suas fontes estão intrigadas com "a possível reaproximação de executivos da empresa com um governo petista".

O serviço mundial da BBC não é regulado pela agência responsável por isso no Reino Unido, a Ofcom, ou seja, atua estritamente como porta-voz dos interesses do imperialismo no mundo e os valores do Reino Unido.

A Lava Jato, que destruiu a Odebrecht e o setor de engenharia brasileiro para dar espaço ao capital privado e internacional, colaborou em alguns processos com autoridades em Washington. Um dos objetivos centrais do governo do presidente Lula é recuperar o setor. Ele declarou em entrevista à TV 247 que tem plena consciência do papel que países estrangeiros cumpriram na sua prisão e na destruição do capital nacional.

