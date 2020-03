“Não tenho medo do Bolsonaro. Meu material está guardado fora do Brasil”, disse Bebianno sobre ameaças, ao ser questinado por Thays Oyama edit

247 - Em áudio, durante entrevista à Jovem Pan, Gustavo Bebianno disse ter material gravado fora do Brasil contra Jair Bolsonaro. Escute e saiba mais:

Bebbiano tem dossiês contra o Bolsonaro até fora do país! pic.twitter.com/RP5qIBzFo7 — Chega de ouvir merda (@de_ouvir) March 14, 2020

O ex-secretário geral da Presidência e pré-candidato a prefeito do Rio, Gustavo Bebianno, morreu esta manhã após um infarto fulminante, aos 56 anos. A informação é do presidente estadual do PSDB, Paulo Marinho.

Bebianno estava em seu sítio em Teresópolis junto com um caseiro e seu filho. Segundo Marinho, por volta de 4h30 ele comunicou ao filho que estava passando mal e se dirigiu ao banheiro para ingerir um remédio. Minutos depois, sofreu uma queda e teve ferimentos na cabeça.

Bebianno foi levado para uma unidade hospital da cidade, mas não resistiu.