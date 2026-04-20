Belém decreta emergência após chuva intensa e alagamentos generalizados

247- A cidade de Belém decretou estado de emergência após ser atingida por fortes chuvas que provocaram alagamentos em diversos bairros. De acordo com informações divulgadas pela Rádio Itatiaia, o volume ultrapassou 150 milímetros em menos de 24 horas — quase metade de toda a média prevista para o mês de abril.

O cenário de crise levou a prefeitura a acionar medidas emergenciais para minimizar os impactos à população. Segundo o prefeito Igor Normando, equipes já foram mobilizadas para atuar nas áreas mais atingidas. “uma força-tarefa já está nas ruas para ajudar as famílias atingidas pelos alagamentos”.

O alto volume de chuva foi agravado por fatores naturais que dificultaram o escoamento da água. A maré chegou a atingir 3,6 metros no domingo (19), o que contribuiu para o acúmulo de água em diferentes pontos da cidade e ampliou o nível de alerta, conforme informou a administração municipal.

Entre as regiões mais afetadas está o bairro Terra Firme, que concentrou parte significativa dos transtornos.

Outros bairros também registraram ocorrências relevantes, como Condor, Jurunas, Icoaraci, Tapanã, Parque Verde e Cabanagem, evidenciando a extensão dos impactos na capital paraense.Diante da situação, a população foi orientada a evitar áreas de risco e a seguir as recomendações da Defesa Civil, especialmente em locais com histórico de alagamentos e vulnerabilidade estrutural.

Além das ações emergenciais, a prefeitura iniciou uma campanha de arrecadação para auxiliar moradores que perderam bens durante o temporal. Estão sendo recebidas doações de colchões, roupas, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e cestas básicas.

Os donativos podem ser entregues na Aldeia Amazônica, localizada na Avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, que funciona como ponto oficial de coleta para atender as famílias atingidas.