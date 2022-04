Belo será candidato a deputado federal pelo partido de Bolsonaro

Apoie o 247

Metrópoles- O cantor de pagode Marcelo Pires Vieira, o Belo, tem participado de festas com figurões do partido de Jair Bolsonaro (PL). Nas últimas semanas, o artista se apresentou no aniversário do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e do ex-secretário de governo Rodrigo Bacellar (PL).

Segundo informações de bastidores, Belo não manterá somente as apresentações como cantor. O artista se filiou ao PL e pretende concorrer a um cargo de deputado federal pela legenda.

Belo chegou a ensaiar uma candidatura nas eleições de 2014, no entanto, por partido que faz oposição ao hoje presidente Jair Bolsonaro. O cantor era filiado ao PCdoB. A candidatura não se concretizou.

Prisões

Belo já teve problemas com a Justiça e foi preso. Em 2003, o artista foi condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas e associação para fins de tráfico. Ele ficou preso por quatro anos. A detenção foi extinta em 2010. Belo sempre declarou sua inocência.

