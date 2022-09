Benedita comemora aliança de Marina e Lula: 'Brasil voltará a ser feliz'

“Nós precisamos estar muito juntas nessa luta não só para eleger o Lula presidente novamente, mas para o ajudar no Congresso Nacional”, disse Benedita edit

247 - A deputada federal e candidata Benedita da Silva (PT) comemorou nas redes sociais nesta segunda-feira, 12, a aliança firmada entre a ex-ministra e candidata a deputada federal Marina Silva (Rede) e o ex-presidente Lula (PT).

“Fico muito feliz em ver Marina Silva ao lado do Lula. Nós precisamos estar muito juntas nessa luta não só para eleger o Lula presidente novamente, mas para o ajudar no Congresso Nacional. O Brasil voltará a ser feliz”, escreveu no Twitter.

