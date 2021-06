Benedita se emociona com a disposição de Lula para a luta política

“Vendo a disposição do presidente Lula, vejo que é possível a volta do PT”, disse Benedita edit

247 - A deputada federal Benedita da Silva se emocionou ao discursar no encontro do ex-presidente Lula com lideranças do campo progressista na noite desta quinta-feira (10), no Rio.

Benedita rememorou a trajetória de Lula nos últimos anos, os dissabores da prisão, os momentos difíceis, para depois enfatizar a satisfação em vê-lo novamente disposto ao enfrentamento político, informa Agenda do Poder.

"Todos perguntam, querem saber se Lula vem novamente. Se o PT vai voltar. E hoje, vendo a disposição do presidente Lula, vejo que isto é possível. Me emociono só de pensar que juntos podemos de novo garantir dias melhores para a população, especialmente os mais pobres e sofridos", afirmou a deputada.

