Beneficiária do Minha Casa, Minha Vida pede prótese a Lula, que atende ao pedido: “quem não chora não mama” (vídeo)

Pedido foi feito durante a cerimônia de entrega de chaves em Rondonópolis-MT. Prótese será doada por funcionários do Banco do Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emocionou a plateia que acompanhava a cerimônia de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida em Rondonópolis, no Mato Grosso, nesta sexta-feira (3), ao atender um pedido de uma das beneficiárias. Helen Cristina da Silva Rocha, uma mulher cadeirante que recebeu as chaves das mãos do presidente, aproveitou para lhe pedir uma prótese.

No vídeo, Lula aparece de mãos dadas com a mulher e lhe assegura que a prótese será entregue. “Tem um ditado que diz: quem não chora não mama. Eu vou te garantir que nós vamos arrumar essa prótese para você poder andar dentro da sua casa com muita tranquilidade”, disse o presidente abraçando a mulher.

A presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, que acompanhou Lula na cerimônia, anunciou que o equipamento será doado por funcionários do banco.

Assista:

Beneficiária do Minha Casa, Minha Vida pede prótese a Lula, que atende ao pedido: “quem não chora não mama” pic.twitter.com/CjuIZRzbnE March 3, 2023





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.