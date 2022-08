Beneficiários do Auxílio Brasil eleitoreiro de Bolsonaro preferem Lula, mostra Datafolha

Se no quadro geral de eleitores Lula tem 18 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, entre os beneficiários do Auxílio Brasil a distância é ainda maior: 27 pontos edit

247 - A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na última semana, evidencia que Jair Bolsonaro (PL) ainda terá que trabalhar muito para de fato conquistar os votos dos beneficiários do Auxílio Brasil, turbinado para R$ 600 às vésperas da eleição, como uma medida eleitoreira de seu governo.

Se o ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais, tem 18 pontos de vantagem sobre Bolsonaro entre o quadro geral de eleitores pesquisados no Datafolha, a distância é ainda maior entre beneficiários do Auxílio Brasil: 27 pontos, conforme mostra o jornal O Globo.

Em junho, a distância era maior: 37 pontos. A partir de agosto, com o pagamento do novo valor do auxílio, Bolsonaro pode iniciar uma recuperação, encurtando a vantagem do petista.

Para um eventual segundo turno, Lula conta com dez pontos a mais em comparação com eleitores que não recebem o auxílio. Votariam no petista 63%, contra 32% de Bolsonaro. Em junho, Lula tinha 67% e Bolsonaro 26%.

Lula também conta com menor rejeição entre os inscritos no programa social. Não votariam nele 27% desses eleitores, contra 38% dos que não fazem parte do Auxílio Brasil. Já a rejeição a Bolsonaro é de 54% nesse grupo, próximo ao percentual observado na população em geral: 53%.

O Datafolha ouviu 2.556 eleitores entre 27 e 28 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01192/2022.

