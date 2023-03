Bento Albuquerque depõe à PF nesta terça-feira no caso das joias milionárias

Ex-ministro de Bolsonaro, Bento Albuquerque declarou no aeroporto, no momento da apreensão das joias, que era um presente para Michelle edit

247 - O ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque depõe nesta terça-feira (14) na Polícia Federal sobre as joias avaliadas em R$ 16,5 milhões recebidas na Arábia Saudita, durante viagem oficial.

Albuquerque terá que explicar se conhecia o conteúdo do presente dentro do pacote, o porquê de não ter declarado as joias e se o presente era, de fato, endereçado à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. As joias são avaliadas em R$ 16,5 milhões e podem ter sido ofertadas pela monarquia saudita a título de propina.

“Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama”, disse ex-ministro aos auditores da Receita Federal no momento da apreensão das joias no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. .

Albuquerque também terá de depor no Tribunal de Contas da União (TCU), em data a ser marcada.

Outro pacote, com um relógio e uma caneta, entrou ilegalmente no país dentro da mala de Marcos Soeiro, integrante da comitiva de Bento, que também deve ser ouvido pela delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal de São Paulo.

Depois da apreensão das joias destinadas a Michelle, Jair Bolsonaro fez oito tentativas infrutíferas de retirá-las da Receita Federal em São Paulo.

