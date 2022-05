Bernardo Mello Franco avalia que Lula deve reforçar apelo por voto útil para ganhar no primeiro turno

Apoie o 247

247 - "A nova pesquisa reforça o favoritismo do petista, cujo nome não aparece na urna há 16 anos. E evidencia as dificuldades de Jair Bolsonaro, que pode se tornar o primeiro presidente a fracassar numa campanha à reeleição", destaca Bernardo Mello Franco em sua coluna no jornal O Globo .

O jornalista apresenta os dados, assinalando que em votos totais, que incluem brancos e nulos, Lula tem 48% e Bolsonaro aparece com 27%. O terceiro colocado é Ciro Gomes, que empacou nos 7%.

Mesmo considerando que ainda há tempo para surpresas, Mello Franco opina que "elas se tornam cada vez mais improváveis". E crava o veredito: "A quatro meses das urnas, o eleitor parece disposto a antecipar o segundo turno para o primeiro".

"A ruína econômica impulsionou o crescimento de Lula, que aposta na memória dos tempos de prosperidade em seu governo. Ele abriu 36 pontos de vantagem para Bolsonaro entre os eleitores mais pobres. São os brasileiros que mais sofrem com a carestia e o desemprego", comenta Mello Franco, apontando uma das causas fundamentais da liderança de Lula.

"Embora os petistas falem em calçar as 'sandálias da humildade', a campanha deve reforçar o apelo a favor do voto útil no primeiro turno. Para isso, a ordem é apresentar a disputa como um plebiscito e concentrar o discurso em problemas da vida real, driblando as armadilhas deixadas pelo adversário", conclui.

