Bernardo Mello Franco: "Moro vai ter que esconder seus aliados"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - "O ex-juiz se projetou com a imagem de caçador de corruptos. Depois abandonou a toga, virou ministro e caiu em desgraça ao romper com Bolsonaro e ter sentenças anuladas pelo Supremo. Ontem ele começou a distribuir convites para o ato de filiação. Escolheu o Dia de Finados para tentar ressuscitar na cena política", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco no Globo.

Pretendendo disputar espaço na terceira via, Moro se filiou ao Podemos, um partido de direita que abriga políticos deunciados por irrregularidades. Segundo Mello Franco, "um partido de má fama".

"No domingo, o jornal O Estado de S.Paulo começou a expor os rolos do Podemos. A presidente da sigla é investigada por lançar candidatas laranjas. O secretário-geral recebeu dinheiro vivo no mensalão do DEM. Antes de convidar o ex-juiz, a legenda apostou em personagens como o ex-jogador Romário e a dançarina Mulher Pera. Moro precisará da vassourinha para esconder os novos aliados embaixo do tapete", conclui o jornalista.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE