Bernardo Mello Franco: 'terceira via' de Simone Tebet é ficção eleitoral

247 - "A pesquisa do Ipec mostra que a dita terceira via continua a habitar o mundo da ficção eleitoral", escreve Bernardo Mello Franco, colunista do jornal O Globo.

Apesar do amplo apoio partidário e empresarial, a candidata Simone Tebet (MDB) registrou apenas 2% das intenções de voto. Está tecnicamente empatada com Vera Lúcia (PSTU), que marcou 1%.

Na pesquisa espontânea, em que o eleitor não vê a lista de candidatos, Tebet simplesmente não pontuou.

De acordo com o jornalista, a chamada terceira via habita o mundo da ficção eleitoral. Mello Franco opina ainda que o resultado da pesquisa Ipec "deve estimular novas traições à senadora no MDB e no PSDB, cujos principais candidatos já se dividem entre Lula e Jair Bolsonaro".

