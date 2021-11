Biblioteca de Moro tem em destaque livro sobre o Mossad

“Na estante do Sérgio Moro tem um livro sobre o Mossad, serviço secreto de Israel. Assim, ele presta homenagem a uma das suas fontes de informações”, comentou o deputado federal Paulo Teixeira (PT) edit

247 - Durante entrevista com o jornalista Pedro Bial, da Globo, o ex-ministro e ex-juiz parcial da Lava Jato, Sergio Moro, acabou mostrando parte de sua biblioteca, que tem um livro sobre o Mossad em destaque.

O deputado federal Paulo Teixeira (PT) comentou o caso. “Na estante do Sérgio Moro tem um livro sobre o Mossad, serviço secreto de Israel. Assim, ele presta homenagem a uma das suas fontes de informações”, escreveu no Twitter.

November 21, 2021

Mossad é o serviço secreto do Estado de Israel, com sede em Tel Aviv. A entidade de espionagem israelense é muito próxima dos serviços de espionagem dos Estados Unidos, que, como foi denunciado pela Vaza Jato, atuou junto com a Lava Jato de Moro - um crime.

