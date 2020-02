'Bicho vai pegar', diz Bolsonaro após envio do Exército e da Força Nacional para conter grevistas no Ceará

Após diversos dias de protestos serem promovidos por policiais militares do estado do Ceará, homens das Forças Armadas e da Força Nacional poderão conter as manifestações a partir de hoje (21). Segundo Bolsonaro, com o envio dos agentes federais e das Forças Armadas, "o bicho vai pegar" edit

Após diversos dias de protestos serem promovidos por policiais militares do estado do Ceará, homens das Forças Armadas e da Força Nacional poderão conter as manifestações a partir de hoje (21).

A razão disso está no decreto assinado pelo presidente, Jair Bolsonaro, que se baseia na Garantia da Lei e da Ordem (GLO), conforme publicou o portal Correio Braziliense.

Por sua vez, os protestos, fruto da insatisfação dos policiais com a administração do governador Camilo Santana (PT) e com os salários recebidos pela PMCE, ganharam maior destaque após o senador Cid Gomes (PDT-CE) levar um tiro ao tentar furar um bloqueio policial com uma retroescavadeira.

Comentando o envio dos agentes federais e das Forças Armadas, Bolsonaro declarou que "o bicho vai pegar".

'Esforços exauridos'

Ainda segundo a mídia, o governador Camilo Santana reconheceu o insucesso em tentar resolver a crise ao dizer que o Executivo local já tinha "exaurido todos os esforços para controlar os atos criminosos [em referência aos protestos]".

Além disso, o petista decidiu por apelar ao Governo Federal pela presença de Forças Federais em seu estado.