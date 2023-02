Biden e Lula vão discutir democracia nos EUA, diz Casa Branca

Apoie o 247

(ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que "mal pode esperar" para receber o seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, em Washington, no próximo dia 10 de fevereiro, para "fortalecer ainda mais a estreita relação" entre os países.



A declaração foi divulgada nesta terça-feira (31) pela porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, que confirmou que os dois líderes vão discutir a promoção da democracia. "Durante o encontro na Casa Branca os dois presidentes vão discutir o apoio inabalável dos Estados Unidos à democracia brasileira e como os dois países podem continuar trabalhando juntos para promover a inclusão e os valores democráticos na região e em todo o mundo, especialmente na Cúpula da Democracia em março de 2023", disse o governo americano.



Além disso, os presidentes também discutirão como os Estados Unidos e o Brasil podem continuar a trabalhar juntos para enfrentar desafios comuns, como o combate à mudança climática, a proteção da segurança alimentar, o incentivo ao desenvolvimento econômico, o fortalecimento da paz e segurança e gestão da migração regional".



Segundo o governo Biden, o objetivo da viagem do petista a Washington é "fortalecer ainda mais o estreito relacionamento entre os EUA e o Brasil".



Lula visitará o território norte-americano no próximo dia 10 de fevereiro, na terceira viagem internacional do petista desde que tomou posse, em 1º de janeiro. Até agora, ele já passou pela Argentina e Uruguai, além de ter planejado idas à China e Portugal nos próximos meses.

