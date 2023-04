Biden promete R$ 2,5 bilhões para o Fundo Amazônia

Apoie o 247

247 - O presidente note-americano, Joe Biden, anunciou a intenção de repassar R$ 2,5 bilhões para o Fundo Amazônia. O valor inicial seria US$ 500 milhões, mas segundo a Casa Branca, Biden pedirá ao Congresso dos Estados Unidos que aprove o recurso.

Após conversa com o secretário especial americano John Kerry, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que o apoio em ações ambientais diversas pode chegar a US$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões).

O valor para o Fundo Amazônia é dez vezes maior do que o inicialmente previsto pelo governo americano, em fevereiro, de US$ 50 milhões. Segundo Biden, foi requerido o montante no contexto do "renovado compromisso do Brasil de acabar com o desmatamento até 2030".

Biden também pretende fazer uma doação de R$ 5 bilhões para o Fundo Verde para o Clima, instrumento das Nações Unidas cujo objetivo é o financiamento climático para países em desenvolvimento, e convocou outras nações a darem apoios desse tipo - a questão do financiamento de ação vem sendo o principal entraves das últimas cúpulas climáticas.

