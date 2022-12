Biden quer Brasil alinhado na disputa com a China, diz José Reinaldo Carvalho

Segundo o jornalista do 247, o presidente dos EUA, Joe Biden, vai querer alinhamento do governo Lula em um contexto de multipolaridade edit

247 - Em comentário no Bom Dia 247, o jornalista José Reinaldo Carvalho afirmou neste sábado (3) que, após o início do terceiro mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em janeiro, o mundo terá o "início da pavimentação de um caminho de construção das novas relações entre Estados Unidos e Brasil, num contexto em que o Brasil esteve muito alinhado com a extrema-direita e isso criou abalos na relação (entre Brasil e EUA)".

Em seu comentário, o jornalista do 247 disse que o presidente norte-americano, Joe Biden, aproveitará o "momento de recomposição para trazer o Brasil não só para as posições atlantistas no caso da Ucrânia, mas para obter uma posição de maior alinhamento com os Estados Unidos, com a perspectiva na disputa de poder mundial com a China".

"O Biden observa que a China ocupou um lugar privilegiado nas relações com o Brasil e com a América Latina", disse. "O caminho que o Lula vai trilhar não é embarcar em alinhamento, o Brasil, sob Lula, não vai se alinhar a um bloco ou outro, e vai procurar tirar um bom proveito (das disputas). Não vai renunciar aos compromissos com Brics, com a China, com a política de multipolaridade. O Brasil pode explorar a seu favor a emergência de um mundo multipolar".

