Bivar diz que União Brasil “não estará em oposição ao governo”

247 — Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil, afirmou há pouco que o partido não fará oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que toma posse neste domingo, 1° de janeiro de 2023.

“Estamos apoiando tudo o que for bom para o país. Temos dois ministros integrando a Esplanada dos Ministérios. Não tem demonstração mais explícita do que isso. Primeiro o reconhecimento do presidente ao União Brasil e a certeza que nós estamos juntos”, afirmou Bivar.

“O partido não estará em oposição ao governo. Isso eu posso te afiançar”, acrescentou.

