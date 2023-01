Blogueiro bolsonarista procurado por atentado a bomba em Brasília teve cargo no ministério de Damares

Natural de Sobral, o terrorista bolsonarista foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos edit

247 - O blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza, 47 anos, procurado por tentar explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, teve um cargo no governo Bolsonaro e pediu dinheiro através das redes sociais para se esconder da polícia quando já estava foragido.

Natural de Sobral, no interior do Ceará, o terrorista bolsonarista foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ele teve um cargo comissionado na Diretoria de Promoção e Fortalecimento de Direitos da Criança e do Adolescente entre fevereiro a outubro de 2019, detaca reportagem do portal G1.

De acordo com o jornalista Guilherme Amado, no portal metrópoles, “em 2020, foi eleito vereador suplente pelo MDB em Sobral (CE) e recebeu quatro parcelas do auxílio emergencial do governo federal. Souza sacou R$ 2,4 mil do benefício de maio a setembro, durante a campanha eleitoral”.

O blogueiro, o cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis e outros sete investigados pela PF estão proibidos de se aproximar da Praça dos Três Poderes, de ministros do Supremo e senadores. Os alvos também tiveram redes sociais bloqueadas. A decisão foi do ministro Alexandre Moraes, a pedido da PGR”, destaca o jornalista.

