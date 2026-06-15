BNDES anuncia novo fundo para startups e investimento na Antler

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realiza nesta terça-feira (16), às 14h30, no Rio de Janeiro, o lançamento da chamada pública para seleção do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Conexões Startups. A iniciativa tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento de empresas inovadoras e facilitar sua transição de programas de fomento para modelos de negócios capazes de atrair investimentos privados.

De acordo com informações divulgadas pelo BNDES, o novo fundo foi concebido para apoiar startups em uma etapa estratégica de crescimento, contribuindo para que projetos apoiados por programas de incentivo possam alcançar maior maturidade e se tornem aptos à captação de recursos no mercado.

Participam do evento o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o diretor da Área de Finanças e Mercado de Capitais do Banco, Alexandre Abreu, além de representantes da Finep.

O anúncio será realizado durante a edição 2026 do BNDES Garagem, programa voltado ao incentivo do empreendedorismo e da inovação. Na mesma ocasião, o Banco também apresentará novas ações voltadas ao fortalecimento do ecossistema nacional de startups e tecnologia.

Investimento em fundo da Antler

Entre os destaques do evento está o anúncio do investimento do BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em um fundo da Antler, considerada uma das gestoras globais mais atuantes no segmento de capital semente.

Com atuação em mais de 20 países, a Antler é reconhecida internacionalmente pelo apoio a empreendedores em estágios iniciais de desenvolvimento de negócios inovadores. O aporte busca ampliar as oportunidades de financiamento para startups brasileiras com potencial de crescimento e inserção em mercados competitivos.

A iniciativa reforça a estratégia de fortalecimento do ambiente de inovação no país por meio da aproximação entre recursos públicos e investidores especializados em empresas emergentes de base tecnológica.

Avanços em inteligência artificial

Além dos anúncios relacionados ao empreendedorismo inovador, o BNDES também divulgará avanços do Fundo de Investimento em Participações voltado à Inteligência Artificial (IA), iniciativa considerada estratégica para o desenvolvimento tecnológico nacional.

A expectativa é que o evento apresente atualizações sobre a estruturação do fundo e as perspectivas para ampliar investimentos em soluções baseadas em inteligência artificial, setor que tem ganhado relevância crescente na economia global.

As medidas integram o conjunto de ações do Banco voltadas à promoção da inovação, da transformação digital e do aumento da competitividade da economia brasileira.