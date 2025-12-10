BNDES financia modernização do Tecon Rio Grande com R$ 331 milhões

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 331 milhões para modernizar o Tecon Rio Grande, terminal de contêineres localizado no porto de Rio Grande (RS) e operado pela Wilson Sons. As informações foram divulgadas pela própria instituição financeira federal, que detalhou os investimentos voltados à automação, aquisição de equipamentos e ampliação estrutural.

Segundo o BNDES, os recursos — provenientes do Fundo da Marinha Mercante — permitirão ao Tecon implementar um amplo projeto de modernização que inclui novas tecnologias, adequações operacionais e obras de dragagem. A medida busca preparar o terminal para atender embarcações de maior porte e consolidar seu papel como hub logístico do Cone Sul.

O pacote de investimentos contempla a compra de novos guindastes Portêineres (Ship-to-Shore – STS), equipamentos Rubber-Tyred Gantry (RTG), tratores elétricos e carretas (SRs), além de estações de recarga, empilhadeiras de pequeno porte e dois scanners. As intervenções no cais e na infraestrutura de pátio visam elevar a eficiência e reduzir gargalos na movimentação de cargas.

De acordo com dados divulgados pelo terminal, o ano de 2024 encerrou com forte expansão na atividade. Em dezembro, a movimentação total de contêineres cresceu 45% em relação ao mesmo mês de 2023, enquanto o volume de transbordo avançou 233%, reflexo do aumento da circulação regional e da demanda por serviços de conectividade internacional.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o financiamento permitirá ao terminal operar com mais agilidade e previsibilidade. “Com o apoio do BNDES o terminal vai melhorar a eficiência e a confiabilidade operacional, reduzindo o tempo de permanência dos navios e, como consequência, reduzindo os custos com atrasos. Dessa maneira, vamos contribuir para consolidar o Tecon Rio Grande como um hub de comércio internacional para o Cone Sul, atraindo investimentos para o desenvolvimento econômico da região Sul do Brasil, uma prioridade do presidente Lula, onde o objetivo é impulsionar as exportações, gerar empregos e aumentar a receita do estado”, declarou.

Estrutura e serviços do Tecon Rio Grande

Único terminal dedicado exclusivamente à movimentação de contêineres no Rio Grande do Sul, o Tecon dispõe de uma infraestrutura de 735 mil m², 900 metros de cais linear divididos em três berços de atracação e calado de 15 metros. O complexo oferece ainda 2.800 tomadas para contêineres refrigerados, 20 mil m² de armazém e capacidade anual de operação de 1,42 milhão de TEUs.

Entre seus equipamentos estão nove guindastes de cais STS e 22 guindastes de pátio RTG. O terminal presta serviços de carga e descarga para navios de longo curso e cabotagem, armazenagem alfandegada, consolidação e desconsolidação de contêineres e suporte a cargas refrigeradas, com monitoramento permanente de temperatura.

BNDES Azul e a economia marítima

Os aportes ao Tecon Rio Grande se alinham à estratégia do BNDES Azul, iniciativa lançada em janeiro de 2024 para fortalecer a economia azul brasileira. O programa prioriza investimentos em pesquisa, planejamento espacial marítimo, descarbonização da frota naval e modernização da infraestrutura portuária. Também abrange atividades como pesca, turismo, transporte marítimo e fluvial, bioenergia, exploração de petróleo e preservação de ecossistemas.