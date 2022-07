BNDES pode dar perdão de 70% para salvar Collor, bolsonarista, da falência

Apoie o 247

247 - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) sinalizou ter chegado a um acordo com a OAM (Organização Arnon de Mello) para votar a favor do plano de recuperação judicial das empresas de comunicação da família Collor de Mello em Alagoas. De acordo com o jornalista Carlos Madeiro, em reportagem do portal UOL, “o grupo negocia um total de R$ 64 milhões em dívidas, das quais o banco público é o maior credor”.

“Após quase três meses de negociação, um aditivo foi incluído ao plano pela empresa devedora na última segunda-feira (4). A coluna teve acesso ao novo plano, em que a OAM altera a proposta inicial, prevendo um perdão de 70% do débito original com o BNDES. Só com o banco as dívidas totalizam R$ 14,4 milhões, em valores de 2019”, informa o jornalista.

Se o BNDES aceitar a proposta, haverá uma carência de 12 meses para o início do pagamento e prazo de 126 meses até sua conclusão.

Procurado, o BNDES informou que não comenta negociações em andamento. Já a OAM não comentou até a última atualização deste texto. Ele será atualizado se houver uma resposta. O senador Fernando Collor de Mello, principal acionista do grupo, informou que não fala sobre a recuperação judicial.

Defesa emocionada

Coincidência ou não, Collor foi flagrado recentemente fazendo uma defesa emocionada do governo de Jair Bolsonaro, em um ato realizado em Maceió pró-governo,

“Bolsonaro, Bolsonaro!”, esbravejou o ex-presidente que sofreu um processo de impeachment em 1992 e ocupa uma vaga no Senado por Alagoas desde 2007.

Reveja o vídeo:

Bom dia para você que acreditou que Bolsonaro fosse a nova política e agora tem que torcer pelo Collor. pic.twitter.com/9zhAWi9IJ8
June 29, 2022





