Boaventura de Sousa Santos: “Moro é o candidato dos EUA para 2022”

247 - Um dos mais importantes pensadores ibero-americanos, o sociólogo e professor português Boaventura de Sousa Santos, coordenador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, avaliou que o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro será o candidato apoiado pelos Estados Unidos nas eleições presidenciais de 2022 no Brasil.

“O Moro é o homem dos Estados Unidos, é o candidato dos Estados Unidos para 2022. Ele fez todo um trabalho. E a carreira política dele é exatamente esta – destruir a economia brasileira, destruir a esquerda, abrir o caminho para um político de transição, que abra o obviamente o caminho para ele mesmo, ele é o candidato deles. Isso significa que provavelmente a própria Embaixada dos Estados Unidos deve estar envolvida com tudo isso. Isso significa que o Moro, começou a ver, para sua carreira política, o Bolsonaro já não é um recurso, pode descartá-lo”, disse Boaventura em entrevista aos Jornalistas Livres.

“Moro está a sinalizar que já não lhe interessa participar deste governo, precisamente porque ele quer se sair bem. A popularidade dele está acima da de Bolsonaro. Moro tem estado num silêncio absolutamente criminoso, no meio de tantas coisas surgindo, como as declarações em frente à porta do quartel do exército a clamar por um golpe. Bolsonaro para ele hoje é mais um fardo do que um recurso. Não precisa dele para ser um bom candidato, um candidato forte para 2022”, acrescenta o sociólogo.

