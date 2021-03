Boff: atingimos o limite do suportável e o STF deve afastar o genocida

Teólogo Leonardo Boff apela ao Supremo Tribunal Federal para que não se ‘esconda atrás do livro da Constituição’ e ‘oculte um crime’. “A corte deve afastar o genocida, como ato de salvação nacional. Senão acabará sendo cúmplice”, defende edit

247 - O teólogo e intelectual Leonardo Boff trouxe à tona o emergente papel do Supremo Tribunal Federal diante do genocídio dos brasileiros sob governo Bolsonaro durante a pandemia do coronavírus.

“Creio que atingimos o limite do suportável. O Brasil não pode ser vítima da necropolítica de um psicopata”, declarou, no Twitter.

Em seguida, ele chama o STF ao dever para que não se omita, nem seja cúmplice de um crime e afaste o presidente.

“O próprio STF não pode se esconder atrás do livro da Constituição e ocultar um crime. A corte deve afastar o genocida, como ato de salvação nacional. Senão acabará sendo cúmplice”, completou.

Creio que atingimos o limite do suportável. O Brasil não pode ser vítima da necropolítica de um psicopata.O próprio STF não pode se esconder atrás do livro da Constuição e ocultar um crime.A corte deve afastar o genocida,como ato de salvação nacional.Senão acabará sendo cúmplice. March 4, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.