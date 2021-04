Boff: Lula emerge da entrevista com Reinaldo como a pessoa capaz de tirar o Brasil do atoleiro

247 – "Na entrevista com Reinaldo Azevedo, Lula mostrou todo seu carisma e capacidade extraordinária de comunicação . Sua interpelação direta ao atual governante deve fazê-lo pensar. Lula emerge, quer gostemos ou não, com o líder político-carismático, capaz de tirar o Brasil do atoleiro", postou o escritor e tólogo Leonardo Boff, em suas redes sociais.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.