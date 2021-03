Boff prevê intervenção internacional no Brasil para salvar o país e a humanidade de Bolsonaro

247 – "PENSANDO NO PIOR: Caso se constatar que o vírus amazônico que invadiu todo o país e já chegou nos Estados Unidos se mostrar tão letal que as atuais vacinas serão ineficazes, poderemos impedir a ocupação do Brasil por uma força internacional de salvação da humanidade e a destituição do homem?", questionou o teólogo Leonardo Boff, em suas redes sociais.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 :





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.