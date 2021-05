'Bolsolão': deputados pedem que Rogério Marinho seja investigado por improbidade administrativa

Deputados de oposição ao governo Jair Bolsonaro ingressaram com uma representação junto à Procuradoria da República solicitando a abertura de um inquérito por improbidade administrativa contra o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em função do esquema do "Bolsolão" edit

247 - Oito deputados de oposição ao governo Jair Bolsonaro ingressaram com uma representação junto à Procuradoria da República no Distrito Federal solicitando a abertura de um inquérito por improbidade administrativa contra o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em função do orçamento paralelo operado por Jair Bolsonaro para comprar o apoio de parlamentares no Congresso.

De acordo com reportagem do jornalista Fausto Macedo, no jornal O Estado de S. Paulo, na representação os parlamentares também pedem que o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Andrade Moreira Pinto, além de autoridades que participaram da manobras também sejam investigados pelo esquema do “Bolsolão”.

O esquema paralelo colocou nas mão de um grupo de deputados e senadores, principalmente do Centrão, a destinação de emendas no valor de R$ 3 bilhões pro meio do Ministério do Desenvolvimento Regional.

A representação é assinada pelos deputados Alessandro Molon, líder da Oposição na Câmara; Marcelo Freixo, líder da minoria; Bohn Gass, líder do PT; Danilo Cabral, líder do PSB, Wolney Queiroz, líder do PDT; Tarília Petrone, líder do PSOL; e Joenia Wapichana, líder da Rede.

