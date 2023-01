Bolsonarista alvo do STF diz pagar 180 advogados para golpistas presos

O vídeo, divulgado em grupos bolsonaristas, foi gravado no último dia 23 edit

247 - “O militante bolsonarista Oswaldo Eustáquio gravou um vídeo ao lado de Rodrigo Gasparin, outro apoiador de Jair Bolsonaro, para oferecer o pagamento de advogados a golpistas presos por terem participado dos ataques de 8 de janeiro”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“Segundo Eustáquio, ele está pagando 180 advogados para defender os suspeitos. O extremista não informou a fonte do dinheiro.Eustáquio tem contra si uma ordem de prisão emitida por Alexandre de Moraes em dezembro, mas permanece em liberdade. O pedido de prisão foi feito pela Polícia Federal, após Eustáquio descumprir medidas cautelares. Ele foi preso em junho de 2020 por participar de atos antidemocráticos”, acrescenta.

O jornalista ainda relata que, “no vídeo, Eustáquio diz que a coordenação do trabalho dos advogados é feita por Gasparin, que se identifica como integrante do grupo bolsonarista Aliança Pelo Brasil. Gasparin afirma viver em Curitiba.O vídeo, divulgado em grupos bolsonaristas, foi gravado no último dia 23”.

“A oferta levantou suspeitas do ex-ministro Eugênio Aragão, advogado da campanha de Lula. Aragão, que foi procurador da República, vê aí um caminho para chegar aos financiadores”, informa.

