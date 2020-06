Bolsonarista do “taco de beisebol” comemorou morte de Marisa Letícia em frente a hospital em 2017

Maria Cristina Rocha, filmada com uma bandeira dos EUA e segurando um taco de beisebol ameçando pessoas durante um protesto em São Paulo neste domingo (31), tem histórico de adesão de “pautas” de Jair Bolsonaro e coleciona protestos criminosos em atos vexatórios edit

Plínio Teodoro, Revista Fórum - Escoltada por um policial militar após incitar manifestantes antifascistas na Avenida Paulista, em São Paulo, com um taco de beisebol neste domingo (31), a bolsonarista Maria Cristina Rocha tem um longo histórico de adesão de “pautas” de Jair Bolsonaro e coleciona protestos criminosos em atos vexatórios.

No dia 2 de fevereiro de 2017, Cristina Rocha foi à porta do Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, para comemorar a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Na ocasião, ela foi hostilizada por amigos e simpatizantes da esposa do ex-presidente Lula.

Segundo a reportagem, “militantes expulsaram a mulher do local aos gritos de “fascista” e “vagabunda” e jogaram água nela, que segurava um celular e supostamente teria feito selfies com a imprensa e com a militância”.

