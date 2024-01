Bolsonarista é condenado a mais de 51 anos de prisão por matar casal em briga após vitória de Lula

Apoie o 247

247 - O bolsonarista Erick Hiromi Dias foi condenado pelo Tribunal do Júri de Iporã, no Paraná, a quase 52 anos de prisão por atirar contra pessoas e matar duas delas em Cafezal do Sul (PR) após o resultado da eleição presidencial de 2022. De acordo com informações do jornal O Globo, o atirador, denunciado pelo Ministério Público do estado, vai ficar em regime fechado e deve pagar 70 dias de multa.

Os assassinatos ocorreram logo após a divulgação do resultado das eleições presidenciais. Insatisfeito com a derrota de Jair Bolsonaro, ele atirou contra duas pessoas em via pública com uma pistola. Uma das vítimas estava celebrando a vitória do presidente Lula, e por isso foi alvejada.

