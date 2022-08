Bolsonarista Luciano Hang disse pensar em deixar o Brasil se Lula ganhar a eleição

"Estamos nos 45 minutos do segundo tempo. Existem duas saídas: Bolsonaro ou o Aeroporto Internacional de São Paulo", postou o bolsonarista no grupo que defendeu o golpe edit

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das Lojas Havan, disse que poderá ir embora do Brasil caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito no pleito de outubro. A afirmação consta da troca de mensagens do grupo de WhatsApp “Empresários & Política”, em que um grupo de donos de empresas que apoiam Jair Bolsonaro (PL) defendeu o apoio a um eventual golpe de Estado caso ele não seja reeleito. “

Estamos nos 45 minutos do segundo tempo. Existem duas saídas: Bolsonaro ou o Aeroporto Internacional de São Paulo”, escreveu Hang no dia 24 de abril, de acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles. Em maio, ele voltou a se posicionar da mesma maneira.

“Parabéns, Afrânio, por você estar do lado certo e ter a coragem de mostrar que empresário não deve ficar atrás da moita. Este ano será guerra derradeira, onde [sic] todos teremos que lutar pelo futuro [do] nosso país. Tirar a bunda da cadeira, pedir votos e mostrar que temos duas saídas: Bolsonaro ou [o] aeroporto internacional mais próximo”, postou Hang.

A postagem foi dirigida para o empresário Afrânio Barreira, dono da rede de restaurantes Coco Bambu, apoiador declarado de Jair Bolsonaro.

