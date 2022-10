Bolsonarista marca com ferro quente número de Bolsonaro no rosto de bezerro (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins vai investigar uma profissional que marcou no rosto de um bezerro, com ferro quente, o número '22'.

Fernanda Paula Kajozi, que teve o vídeo viralizado, afirmou que é apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), mas que o número faz referência a 2022, e não ao utilizado pelo chefe do governo federal e candidato à reeleição nas urnas.

"De acordo com o Ministério da Agricultura, existe liberação para marcação no rosto para vacinação e controle de rebanho. No entanto, em nenhuma delas mostra como padrão a forma feita pela veterinária, com o número 22", explica o g1.

"Eu não marquei 22 na cara do bezerro por conta do Bolsonaro, não. É porque você marca na cara do bezerro o ano, na paleta você marca o mês e atrás, na anca do bezerro, você marca a marca da propriedade, no caso a do meu pai é F1. Eu apenas filmei fazendo um procedimento que desde o mês um está fazendo e até o mês 12 vai estar fazendo. Ano que vem vai ser 23 e assim sucessivamente. Então não tem nada a ver com Bolsonaro. Mas eu sou Bolsonaro", disse a mulher.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.