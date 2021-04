Bolsonarista Oswaldo Eustáquio está com Covid-19 e adere ao fake 'tratamento precoce'

247 - O jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio está com Covid-19 e aderiu ao chamado “tratamento precoce” (sem eficácia comprovada) —ele está usando hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, vitamina D e ozonioterapia. As informações são do advogado do bolsonarista, Ricardo Vaconcellos

Vasconcellos diz que o seu cliente fez o teste no dia 6 de abril após ter febre e dores no corpo, mas que atualmente passa bem. Segundo ele, a suspeita é de que Eustáquio foi infectado no hospital onde estava internado há quatro meses, após fraturar a vértebra em um acidente que sofreu na cela na qual estava detido na Papuda.

De acordo com Vasconcellos, Eustáquio ainda não recuperou o movimento das pernas desde o acidente, em dezembro do ano passado —ele tem feito fisioterapia para isso. O bolsonarista encontra-se em casa, onde cumpre prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos.

