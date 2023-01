Bolsonarista Otoni de Paula critica fuga de Jair Bolsonaro e diz estar aberto ao diálogo com governo Lula

Apoie o 247

247 - O deputado federal bolsonarista Otoni de Paula (MDB-RJ) disse estar aberto ao diálogo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apesar de seguir na oposição. “O que for bom, irei votar a favor”, disse o parlamentar em entrevista à CNN Brasil.

“Continuo na oposição, mas não é porque não gosto do piloto do avião que irei torcer para ele cair”, afirmou Otoni. O parlamentar disse, ainda, que irá atuar com responsabilidade. “Não torcerei pro quanto pior melhor, e irei ser criticado à direita por isso”, disse.

“O partido é uma federação. Tem bolsonaristas e integrantes do governo, contra o qual serei intransigente nas pautas de costume. Mas, o que for bom, irei votar a favor”, ressaltou Otoni em um outro trecho da entrevista.

Questionado sobre o fato de Jair Bolsonaro (PL) ter deixado o país e viajar para os Estados Unidos dois dias antes do término do mandato, Otoni foi enfático ao afirmar que “Bolsonaro tinha a obrigação ética de, sabendo que nada aconteceria depois da eleição do Lula, dizer isso ao povo. Ao sair do Brasil, ele acabou se apequenando”.

