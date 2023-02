Bolsonarista que ameaçou matar Lula será julgado em maio

Apoie o 247

247- O empresário bolsonarista José Sabatini, de 71 anos, será julgado no dia 30 de maio por ter ameaçado atirar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo divulgado em março de 2021, após o Supremo Tribunal Federal (STF) anular os processos envolvendo Lula na 13ª Vara de Curitiba, o empresário aparece com uma bandeira do Brasil amarrada na cintura e dando tiros em alvos dispostos em um campo de futebol. As informações são do Metrópoles.

“Lula, seu filho da p…, eu quero dar um recado para você. Hoje é sábado, dia 13 de março. Presta atenção no recado que vou dar para você, seu vagabundo: se você não devolver os R$ 84 bilhões que você roubou do fundo de pensão dos trabalhadores, você vai ter problemas”, disse Sabatini no vídeo.

À época Lula apresentou queixa-crime contra Sabatini por calúnia, injúria e difamação. Os crimes de calúnia e difamação foram rejeitados pela Justiça, que manteve o processo por injúria. O caso tramita no fórum de Artur Nogueira, na região metropolitana de Campinas, onde vive o empresário.

