Bolsonarista que assassinou dirigente do PT propôs nas redes sociais "fortalecer a direita"

247 - Jorge José da Rocha Guaranho, assassino do dirigente petista de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, é um dos diretores da associação onde o crime aconteceu, segundo a Polícia Civil do Paraná.

Guaranho se define como conservador e cristão. Ele usa as redes sociais principalmente para defender Jair Bolsonaro (PL) e considera arma sinônimo de defesa.

A jornalista Mônica Bergamo relata em sua coluna na Folha de .Paulo que em junho de 2021, ele aparece sorrindo em uma foto ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do mandatário. "Vamos fortalecer a direita", escreveu em 30 de abril numa corrente da "#DireitaForte" para impulsionar perfis de conservadores com poucos seguidores.

Sua última postagem antes do crime é um retuíte de uma publicação do ex-presidente da Fundação Cultural Palmares Sérgio Camargo, dizendo: "Não podemos permitir que bandidos travestidos de políticos retornem ao poder no Brasil. A responsabilidade é de cada um de nós".

Semanas atrás, o policial penal [trabalha em unidades prisionais] publicou ainda uma mensagem de cunho LGBTfóbico ao comentar o anúncio do jogador de futebol Richarlyson sobre ser bissexual. "Popeye assume que come espinafre", escreveu Guaranho.

