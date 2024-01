Bolsonarista, Regina Duarte espalha fake news sobre vacinação infantil contra Covid-19

Apoie o 247

247 - A atriz Regina Duarte expressou críticas nas redes sociais à decisão do Ministério da Saúde de incorporar a vacinação contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação, abrangendo crianças de seis meses a menores de cinco anos.

Em seu Instagram, ela divulgou uma fake news: "Lamento muito sentir, logo no início deste Ano-Novo, que devo postar esta advertência. Nossas crianças não têm segurança, por parte dos laboratórios farmacêuticos, para serem submetidas a esta vacina contra a Covid".

A vacina da Pfizer destinada a essa faixa etária foi especialmente desenvolvida para uso pediátrico. Todas as vacinas contra a Covid-19 utilizadas no Brasil são autorizadas pela Anvisa, tendo comprovado eficácia e segurança em estudos clínicos.

