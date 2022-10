Bolsonarista Roberto Jefferson disparou mais de 20 tiros de fuzil e jogou duas granadas contra equipe da PF

Apoie o 247

247 -O ex-deputado bolsonarista e presidente do PTB Roberto Jefferson disparou mais de 20 tiros de fuzil e arremessou ao menos duas granadas contra uma equipe da Polícia Federal que cumpria um mandado de prisão contra ele expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ministro Alexandre de Moraes. O ataque contra os agentes aconteceu na tarde deste domingo (23).

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, “fontes que participam da apuração do caso afirmam que os disparos foram realizados logo no momento da chegada do carro no local”. Durante o ataque, o delegado Marcelo Vilella teria sido atingido na cabeça e na perna; e a policial Karina Lino Miranda de Oliveira teria sido ferida na cabeça por estilhaços de uma granada arremessada pelo ex-deputado.

