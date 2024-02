Bolsonaristas acionaram Temer e Gilmar para tentar tirar Valdemar da prisão

Apoie o 247

247 - Bolsonaristas fizeram uma grande força-tarefa, junto a várias autoridades do mundo político e jurídico, com o objetivo de tirar Valdemar Costa Neto da prisão. Um dos acionados para interceder junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi Michel Temer.

“O ex-presidente foi procurado por interlocutores de Valdemar e de Jair Bolsonaro via outro aliado, o ex-deputado e ex-ministro de seu governo Carlos Marun. Temer tem adotado cautela sobre esse tipo de pedido. Ele costuma usar conversas presenciais para tratar de temas que considera delicados e que envolvem Moraes. Outra autoridade procurada foi o ministro do STF Gilmar Mendes, que é um dos principais interlocutores da corte junto ao universo político.”, informa a jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo.

